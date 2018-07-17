Озёрск посетил настоятель греческого монастыря и подарил икону с Афона

Архимадрит Ефрем с гостевым визитом посетил челябинскую «запретку». Настоятель одного из греческих монастырей посетил южноуральскую глубинку, чтобы поздравить православных атомщиков с 20-летием православного прихода. В подарок православным настоятель греческого храма привез работу афонских иконописцев — список иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» и передал ее местному храму Покрова Пресвятой Богородицы.

В программе гостевого визита было немало официальных встреч. Православные смогли посетить богослужения с участием настоятеля Ватопедского монастыря, задать вопросы и послушать проповедь на официальных встречах ДК «Строитель» и ДК «Маяк».