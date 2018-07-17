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Сотрудники полиции совместно с общественниками провели акцию «Счастливая улыбка» в подмосковных Химках
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Сотрудники полиции совместно с общественниками провели акцию «Счастливая улыбка» в подмосковных Химках 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 35 минут назад
Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки совместно с председателем Общественного совета при Управлении Нелли Шиповаловой-Ветловой, а также представителями молодежной общественной организации провели акцию «Счастливая улыбка» для воспитанников летнего оздоровительного лагеря при одной из школ округа.
Цель акции — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул, воспитание законопослушных участников дорожного движения, закрепление основных правил личной безопасности на воде.
Сотрудники полиции рассказали детям о необходимости соблюдения ПДД, о правах и обязанностях участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров и водителей. Стражи порядка напомнили школьникам, как правильно кататься на велосипеде, роликах, гироскутере и самокате. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УМВД уделил особое внимание обязательному использованию в темное время суток светоотражающих элементов и соблюдению сигналов светофора. Полицейские разобрали с детьми правила поведения на водоемах и купания в специально отведённых для этого зонах. Ребята с интересом принимали участие в беседе и задавали интересующие их вопросы, после чего с ними провели квест «Безопасная дорога».
В заключение мероприятия полицейские раздали воспитанникам лагеря памятки с алгоритмом поведения на воде и в лесу, ребята поблагодарили полицейских за интересную встречу и пообещали соблюдать данные им рекомендации.
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