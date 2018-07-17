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Специалисты из Кузьминок провели мастер-класс по изготовлению обережной народной куклы «Берегиня»
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Специалисты из Кузьминок провели мастер-класс по изготовлению обережной народной куклы «Берегиня» 

Управа района Кузьминки 31 минуту назад
Фото: Управа района Кузьминки
Сотрудники библиотеки № 115 приняли участие в проекте «Летние читальни» в парке «Таганский».
Для детей и взрослых был проведен мастер-класс по изготовлению обережной народной куклы «Берегиня». Традиционно древние славяне выполняли обереги в виде тряпичной куклы.
— Наши куколки получились по-летнему яркие, тянут ручки к солнцу и радуются, — рассказал специалист библиотеки.
В старину матери делали вепсскую куколку своему ребенку и вешали над колыбелью. Девушки делали куклу, когда понимали, что пора выходить замуж. Куколку выставляли на окно, чтобы парни знали, что пора свататься. (ис)
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