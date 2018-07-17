Специалисты из Кузьминок провели мастер-класс по изготовлению обережной народной куклы «Берегиня»

Сотрудники библиотеки № 115 приняли участие в проекте «Летние читальни» в парке «Таганский».

Для детей и взрослых был проведен мастер-класс по изготовлению обережной народной куклы «Берегиня». Традиционно древние славяне выполняли обереги в виде тряпичной куклы.

— Наши куколки получились по-летнему яркие, тянут ручки к солнцу и радуются, — рассказал специалист библиотеки.

В старину матери делали вепсскую куколку своему ребенку и вешали над колыбелью. Девушки делали куклу, когда понимали, что пора выходить замуж. Куколку выставляли на окно, чтобы парни знали, что пора свататься. (ис)