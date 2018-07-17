ЦБ ставит приоритетом обеспечение доступности финуслуг в малонаселенных пунктах

"И тема, которую я хотела бы отдельно затронуть, которая стала нашим приоритетом, — это работа по обеспечению доступности финансовых услуг для людей в малонаселенных пунктах, в отдаленных территориях, потому что это большая проблема. У нас большое число людей живет в таких отдаленных территориях, там банки часто закрывают свои офисы, потому что им невыгодно", — отметила она.

Глава ЦБ рассказала, что регулятор реализует специальный пилотный проект на Дальнем Востоке, где эта проблема стоит достаточно остро. «Ставим задачу на Дальнем Востоке поднять финансовую доступность услуг для населения. Это будет наш приоритет», — сказала она.