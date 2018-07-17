Ирина Кочуева: «Нам нужна стратегия, которая позволит найти совместное решение общих проблем»

Инициатором проведения стратегических сессий и привлечения к обсуждению стратегии развития широкой общественности стал глава региона Дмитрий Азаров

Принять участие в этой работе может и каждый житель области: предложения можно оставлять на сайте 63lider.ru.

Самые интересные и важные проекты будут выносить на дальнейшую проработку. Инициатором проведения стратегических сессий и привлечения к обсуждению стратегии развития широкой общественности стал глава региона Дмитрий Азаров.

В среду, 18 июля, в Тольятти пройдет первая стратегическая сессия по актуальным проблемам развития региона. Участники дискуссии сконцентрируются на вопросах благоустройства, комфортной городской среды и ЖКХ.

"В первую очередь будем говорить о стандартах управления многоквартирным домом, — рассказывает участница мероприятия, депутат городской думы Ирина Кочуева. — Ситуация в этой сфере носит противоречивый характер: жители, как правило, предъявляют завышенные требования, а управляющие компании не имеют желания эти требования выполнять".

Она уверена — решать проблему нужно поэтапно. «Во-первых, нужно зафиксировать прямые правовые договоренности между УК и жителями, по сути, речь идет о составлении модельного договора», — говорит депутат.

Также необходимо добиться прозрачности коммунальных платежей: чтобы жители могли отследить, сколько и за что они платят. Решить вопрос поможет создание единых информационно-расчетных центров, как областных так и муниципальных. Третий принципиальный вопрос — это народный контроль качества и сроков выполнения коммунальных услуг.

"По итогам сессии мы должны выстроить грамотный и уважительный диалог. Жители начнут понимать, что квартира — это их собственность и сфера ответственности. Управляющие компании увидят, что собственники стали просвещенными, грамотными людьми, и с ними уже нельзя работать теми методами, которые использовались раньше", — считает Кочуева.

По ее мнению, сессионный формат обсуждения проблем довольно эффективен. Он позволяет привлечь к разработке стратегии активных жителей области.

"Развитие региона требует общения с жителями, выслушивания их точек зрения, формирования вместе с ними конкретных предложений. Стратегия, придуманная чиновниками в кабинетах, — это не живой документ, — считает Кочуева. — Нам не нужна стратегия, которую мы поставим на полку. Необходим документ, который позволит найти совместное решение общих проблем".