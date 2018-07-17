Самарцы пожаловались на возвращение киосков к ТЦ «Русь»

Табачный киоск привезли к остановке «Аэрокосмический университет»

Жители Самары обратили внимание на повторную установку киосков на улицах областной столицы. Торговые павильоны подвезли к ТЦ «Русь» на пересечении Московского шоссе и Врубеля в понедельник, 16 июля.

Павильон с пиротехникой установили на парковке ТЦ — Я категорически против любых киосков. Без них в городе было красивее и чище, — рассказали недовольные горожане.

В преддверии чемпионата мира по футболу с улиц областной столицы убрали много киосков. В первую очередь «зачистку» провели на туристических и экскурсионных маршрутах.

В середине марта ларьки убрали с пересечения Мичурина и Клинической. Местные жители здесь покупали готовые обеды, сладости и обувь. Самым резонансным процессом стала тяжба мэрии с владельцами рынка на перекрестке Аэродромной и Авроры. А павильон напротив больницы Пирогова около 7 лет стоял незаконно. В конце апреля владельцев навестили судебные приставы и потребовали закрыть магазин. 1 мая от постройки разобрали одну стену.

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