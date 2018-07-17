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Самарцы пожаловались на возвращение киосков к ТЦ «Русь»
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Самарцы пожаловались на возвращение киосков к ТЦ «Русь» 

63.ru 34 минуты назад
Фото: 63.ru
Табачный киоск привезли к остановке «Аэрокосмический университет»
Жители Самары обратили внимание на повторную установку киосков на улицах областной столицы. Торговые павильоны подвезли к ТЦ «Русь» на пересечении Московского шоссе и Врубеля в понедельник, 16 июля.
Павильон с пиротехникой установили на парковке ТЦ  — Я категорически против любых киосков. Без них в городе было красивее и чище, — рассказали недовольные горожане.
Они обратились за комментариями к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову и главе города Елене Лапушкиной.
В преддверии чемпионата мира по футболу с улиц областной столицы убрали много киосков. В первую очередь «зачистку» провели на туристических и экскурсионных маршрутах.
В середине марта ларьки убрали с пересечения Мичурина и Клинической. Местные жители здесь покупали готовые обеды, сладости и обувь. Самым резонансным процессом стала тяжба мэрии с владельцами рынка на перекрестке Аэродромной и Авроры. А павильон напротив больницы Пирогова около 7 лет стоял незаконно. В конце апреля владельцев навестили судебные приставы и потребовали закрыть магазин. 1 мая от постройки разобрали одну стену.
Как вы относитесь к возвращению ларьков?
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Киоски нужны в городеБез павильонов было лучше Поставить на место, но не все  К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования
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