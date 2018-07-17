Гордеев: В России нет предпосылок для роста продовольственных цен

«Инфляционных предпосылок, связанных с тем, что у нас есть какая-то нехватка поставок или снижение предложения на рынке, нет. Оснований для того, чтобы продовольствие сегодня дорожало, нет», — сказал Алексей Гордеев , отвечая на вопрос "Российской газеты" Цены на прилавке складываются исходя из покупательной способности населения и объема поставок продукции на рынок, пояснил вице-премьер. Сельскохозяйственная отрасль работает нормально, какие-либо предпосылки для дефицита продовольствия отсутствуют, добавил он. Хотелось бы, чтобы люди жили богаче и могли покупать, в том числе высокомаржинальную качественную продукцию, например, органическую, добавил Алексей Гордеев. В России есть все условия для производства органической продукции, которая в полтора — два раза дороже обычной. Если будет спрос, российские фермеры смогут ее производить, отметил вице-премьер.