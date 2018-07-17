В Севастополе пройдет четвертый отборочный тур «Доброй волны» 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. 20 и 21 июля в Севастополе состоится 4-й отборочный тур благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна».
Фестиваль организован Академией популярной музыки Игоря Крутого, мэрией Казани при поддержке правительства Татарстана и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Члены попечительского совета Фестиваля «Добрая волна»: мэр Казани И. Р. Метшин и народный артист России, композитор, Генеральный продюсер «Доброй волны» И. Я. Крутой. Послы Фестиваля — артисты российской эстрады и деятели искусства и культуры (Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Лера Кудрявцева, Валерия и др.).
Фестиваль ориентирован на укрепление дружеских связей и содействие творческому развитию одаренных детей, в том числе — детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации.
Региональные отборочные туры Фестиваля проходят по следующим направлениям: музыка: вокал, жестовое пение, игра на инструменте; хореография; сценическое искусство: оригинальный жанр, чтение.
Отборочные туры уже состоялись в Казани, Курске и Краснодаре.
В рамках пресс-конференции, которая состоится накануне 19-го июля, планируется выступление детей-участников отборочного тура в Севастополе, а после мероприятия — символический запуск цветных бумажных корабликов, символизирующих «Добрую волну» детского творчества, объединяющего детей и взрослых всей России.