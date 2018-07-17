В Севастополе пройдет четвертый отборочный тур «Доброй волны»

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. 20 и 21 июля в Севастополе состоится 4-й отборочный тур благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна».

Фестиваль ориентирован на укрепление дружеских связей и содействие творческому развитию одаренных детей, в том числе — детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Региональные отборочные туры Фестиваля проходят по следующим направлениям: музыка: вокал, жестовое пение, игра на инструменте; хореография; сценическое искусство: оригинальный жанр, чтение.

Краснодаре. Отборочные туры уже состоялись в Казани, Курске

В рамках пресс-конференции, которая состоится накануне 19-го июля, планируется выступление детей-участников отборочного тура в Севастополе, а после мероприятия — символический запуск цветных бумажных корабликов, символизирующих «Добрую волну» детского творчества, объединяющего детей и взрослых всей России.