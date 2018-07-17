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В Индии «интернаты Матери Терезы» заподозрили в торговле детьми
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В Индии «интернаты Матери Терезы» заподозрили в торговле детьми 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство Индии распорядилось немедленно провести проверки во всех домах-интернатах, находящихся под управлением миссионеров Матери Терезы после поступления информации о торговле детьми в одном из интернатов в штате Джаркханд, сообщает телеканал NDTV.
Ранее в июле были задержаны сотрудники одного из приютов для детей и женщин под названием «Nirmal Hriday», расположенного в столице индийского штата Джаркханд Ранчи и находящегося под управлением благотворительного фонда имени Матери Терезы. Сотрудники подозревались в торговле детьми, которых готовили к усыновлению, сообщает телеканал.
По данным телеканала, распоряжение о проведении проверок в интернатах властям штатов направила министр по делам женщин и развития детей Индии Манека Ганди. Она потребовала в течение месяца «проверить все детские учреждения на предмет регистрации и взаимодействия с главным органом страны по усыновлению детей — Центральным агентством по усыновлению (CARA)».
Как уточняет телеканал, с декабря 2017 года около 2,3 тысяч детских приютов, действующих в стране, уже начали сотрудничать с CARA, взаимодействие с еще около четырьмя тысячами подобных организаций предстоит наладить в будущем.
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