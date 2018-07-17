Под угрозой с юга подразумевается не РПК/PYD

Исмаил Пекин прокомментировал итоговую декларацию саммита НАТО, состоявшегося в Брюсселе 11-12 июля. Говоря, что в случае возникновения конфликта в Манбидже НАТО может отправить туда «миротворческие силы», Исмаил Пекин отметил: «То же самое может быть сделано и в отношении Идлиба. Нам нужно быть внимательными в этих регионах. Насколько США следят за Партией „Демократический союз“ (PYD) в Манбидже, насколько силы PYD могут быть разоружены и выведены из региона, насколько будут эффективны силы, сформированные из местных арабских племен, — обо всем этом нужно думать. Главная проблема — устранение Ирана из региона после начала переговоров о конституции. Для этого от Турции могут что-нибудь потребовать».

По мнению эксперта, НАТО также может разместить в Турции системы противовоздушной обороны и подразделения ПВО. Исмаил Пекин подчеркнул, что в итоговой декларации очень широко сформулировано понятие «исходящей с юга угрозы в отношении Турции». В документе есть такой тезис: «Мы разделяем озабоченность Турции в ответ на исходящую с юга угрозу». Это, с точки зрения эксперта, значит следующее: «Если по итогам саммита возникает такое решение, в военном штабе НАТО оно превращается в план. Какая угроза исходит с юга в отношении Турции? В этом тезисе не упоминаются ни Отряды народной самообороны (YPG), ни PYD. Есть только общая фраза. Могут подразумевать Иран. НАТО может гораздо более активно включиться в Сирию».

Под коммюнике НАТО подписались стороны, которые доставляют беспокойство Ирану, обратил внимание Исмаил Пекин, и нас это тоже может лишить покоя. Он продолжил: «В числе угроз в отношении Турции с юга есть сирийская армия, о которой не говорится, террористическая организация РПК/PYD, о которой тоже ни слова, но террористические организации РПК/PYD и ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.) — угроза для нас. Помимо этого, в регионе есть русские, есть иранцы. Русские разрешили создание военных компаний. Они будут отправлять в Сирию частные военные компании вместо выводимых из страны регулярных сил. Смысл фразы из коммюнике НАТО „мы понимаем тревоги Турции у южных рубежей, мы солидарны“ состоит в том, что в качестве угрозы рассматривается Иран. Кроме того, на границу с Сирией могут быть доставлены силы НАТО. Если бы Турция сказала: „Мы против создания государства PYD на севере Сирии“, — был бы другой смысл. А из этой фразы мы понимаем, что угроза первой степени — Иран, второй степени — Россия. С этой точки зрения в предстоящий период может пошатнуться положение Турции в астанинском процессе, могут испортиться ее отношения с Ираном, но Турция не желает ухудшения в первую очередь экономических отношений. Все эти вопросы — проблема для Турции».

В качестве главной проблемы для НАТО имеются в виду действия Ирана и России в регионе, подчеркнул Исмаил Пекин. «Манбидж — предмет соглашения, достигнутого между Турцией и США. Я не думаю, что НАТО окажется в Манбидже. Они сделают что-нибудь в Ракке. Они могут прийти на восток и запад от Евфрата, сказать: „Давайте будем вместе работать“. На мой взгляд, в дальнейшем задача по большей части будет поручена НАТО. Турция действовала на опережение, контролировала районы на западе от Евфрата. В этом регионе могут быть сделаны предложения в духе „мы поможем Турции“. Синджар тоже может стать целью. Например, могут прийти французы. Речь идет о нефтеторговле, заинтересованы все».