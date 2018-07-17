Донской ОКДЦ стал лауреатом конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2018»

Областной консультативно-диагностический центр стал лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2018», об этом сообщает порта правительства Ростовской области . Выбирали лучшее учреждение здравоохранения сами россияне. Для оценки качества оказываемых медицинских услуг государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения в течение нескольких месяцев в крупных городах страны научно-исследовательским институтом социальной статистики проводился опрос мнений жителей. Опросы проходили в форме открытого анкетирования, в аптеках, частных медицинских центрах, а также на оживленных улицах городов и в торговых центрах.

Множество жителей донской столицы и региона отдали свои голоса за ОКДЦ. Неудивительно, новейшая диагностическая аппаратура экспертного класса позволяет выявлять самые сложные заболевания на ранних стадиях и определять тактику лечения, а своевременная и качественная диагностика — залог успешного лечения.

Например ОКДЦ стал одним из первопроходцев в области применения эндоскопических методов хирургического лечения в Ростовской области. Центр оснащен самым высокотехнологичным и современным оборудованием: цифровым двухэнергетическим рентгеновским остеоденситометром, 64-срезовым компьютерным томографом, трехтесловым магнитно-резонансным томографом, аппаратами УЗИ-диагностики экспертного класса, видеоинформационными эндоскопическими системами EVIS EXERA с возможностью 115-кратного цифрового увеличения для выполнения диагностических и лечебных гастроскопий, колоноскопий, бронхоскопий и другим уникальным оборудованием.