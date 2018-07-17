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На фестивале «Бессонница-2018» покажут более 200 анимационных фильмов
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На фестивале «Бессонница-2018» покажут более 200 анимационных фильмов 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 200 картин будет показано на международном фестивале анимационного кино «Бессонница», который пройдет с 19 по 23 июля 2018 года в Калужской области. Об этом говорится в сообщении организаторов фестиваля.
"В этом году в конкурс фестиваля попало 119 работ, а всего на киносмотре будет показано более 200 фильмов, созданных за последние два года", — приводятся в сообщении слова программного директора «Бессонницы» Павла Шведова.
Как отметил генеральный продюсер фестиваля «Бессонница» Антон Стружков, проведение таких мероприятий — это «существенная поддержка для современной отечественной анимации». Вход на фестиваль будет свободный.
Международный фестиваль анимационного кино «Бессонница» проводится уже в шестой раз. Первый фестиваль состоялся в 2013 году. В прошлом году на «Бессоннице» побывало около шести тысяч человек.
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