На фестивале «Бессонница-2018» покажут более 200 анимационных фильмов

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Более 200 картин будет показано на международном фестивале анимационного кино «Бессонница», который пройдет с 19 по 23 июля 2018 года в Калужской области . Об этом говорится в сообщении организаторов фестиваля.

"В этом году в конкурс фестиваля попало 119 работ, а всего на киносмотре будет показано более 200 фильмов, созданных за последние два года", — приводятся в сообщении слова программного директора «Бессонницы» Павла Шведова.

Как отметил генеральный продюсер фестиваля «Бессонница» Антон Стружков, проведение таких мероприятий — это «существенная поддержка для современной отечественной анимации». Вход на фестиваль будет свободный.

Международный фестиваль анимационного кино «Бессонница» проводится уже в шестой раз. Первый фестиваль состоялся в 2013 году. В прошлом году на «Бессоннице» побывало около шести тысяч человек.