Черноморский флот на 100% укомплектовали призывниками 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. В ходе весенней призывной кампании Черноморский флот укомплектован срочниками на 100%. Все 2500 прибывших юношей распределены по частям, в зависимости от допризывной подготовки и образовательного уровня, сообщает пресс-служба ЧФ.
Отмечается, что ряды флота пополнили порядка 1000 военнослужащих, которые прошли подготовку в учебных центрах младших специалистов Военно-морского флота во Владивостоке, Кронштадте, Северодвинске и Выборге.
"Эти моряки уже готовые специалисты, прошедшие морскую практику на кораблях ВМФ и подготовку по различным специальностям — моторист, гидроакустик, механик, водолаз, кок. Новобранцы, имеющие корабельные специальности, распределены в экипажи кораблей флота, а военнослужащие, закончившие специальные курсы по подводной подготовке, продолжат службу в противоподводно-диверсионном отряде ЧФ", — рассказали в ЧФ.
В то же время с кораблей и воинских частей флота уволены в запас все, кто прошел установленный срок военной службы. Некоторые из них изъявили желание заключить с министерством обороны контракт и продолжить военную службу уже в качестве контрактников.