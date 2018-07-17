Черноморский флот на 100% укомплектовали призывниками

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 июл — РИА Новости Крым . В ходе весенней призывной кампании Черноморский флот укомплектован срочниками на 100%. Все 2500 прибывших юношей распределены по частям, в зависимости от допризывной подготовки и образовательного уровня, сообщает пресс-служба ЧФ.

Кронштадте, Северодвинске и Выборге. Отмечается, что ряды флота пополнили порядка 1000 военнослужащих, которые прошли подготовку в учебных центрах младших специалистов Военно-морского флота во Владивостоке

"Эти моряки уже готовые специалисты, прошедшие морскую практику на кораблях ВМФ и подготовку по различным специальностям — моторист, гидроакустик, механик, водолаз, кок. Новобранцы, имеющие корабельные специальности, распределены в экипажи кораблей флота, а военнослужащие, закончившие специальные курсы по подводной подготовке, продолжат службу в противоподводно-диверсионном отряде ЧФ", — рассказали в ЧФ.