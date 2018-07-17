Затулин: США потеряли сакральную корову внешней политики

«Подавляющая часть американского истеблишмента, вашингтонского истеблишмента исходит из того, что вражда с Россией укрепляет позиции Соединенных Штатов в западном мире. Именно эти люди пытаются бороться за вектор внешней политики. Это тяжелая борьба», — заявил в программе «60 минут» первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин

По его мнению, в США степень сопротивления нормализации отношений с Россией очень высокая, поэтому Дональда Трампа ждет много критики со стороны Демпартии. Затулин отметил, что впервые за многие десятилетия президент США, отправляясь на встречу с лидером России, не пользуется межпартийным согласием у себя дома.

"Дональд Трамп поехал на переговоры с Владимиром Путиным в заведомо иной ситуации, чем прежние президенты США. Прежде американский президент, отправляясь на встречу с Генеральным секретарем ЦК КПСС или президентом России, всегда был поддержан обеими партиями. Это двухпартийная поддержка — сакральная корова американской внешней политики. Сейчас от этого не осталось и следа", — подчеркнул Константин Затулин.

Политик подчеркнул, что сегодня в США безработица составляет всего около четырех процентов, практически полная занятость, в стране экономический рост, и Дональд Трамп полностью контролирует аппарат Республиканской партии . А Демократическая партия в это время переживает очень сложные времена накануне парламентских выборов в ноябре 2018 года.

"Но в прессе дается другая картинка, потому что средства массой информации в Америке — партийные — и они, конечно же, выступают против Трампа", — пояснил Константин Затулин в эфире телеканала «Россия 1».