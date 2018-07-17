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Затулин: США потеряли сакральную корову внешней политики
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Затулин: США потеряли сакральную корову внешней политики 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
«Подавляющая часть американского истеблишмента, вашингтонского истеблишмента исходит из того, что вражда с Россией укрепляет позиции Соединенных Штатов в западном мире. Именно эти люди пытаются бороться за вектор внешней политики. Это тяжелая борьба», — заявил в программе «60 минут» первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.
По его мнению, в США степень сопротивления нормализации отношений с Россией очень высокая, поэтому Дональда Трампа ждет много критики со стороны Демпартии. Затулин отметил, что впервые за многие десятилетия президент США, отправляясь на встречу с лидером России, не пользуется межпартийным согласием у себя дома.
"Дональд Трамп поехал на переговоры с Владимиром Путиным в заведомо иной ситуации, чем прежние президенты США. Прежде американский президент, отправляясь на встречу с Генеральным секретарем ЦК КПСС или президентом России, всегда был поддержан обеими партиями. Это двухпартийная поддержка — сакральная корова американской внешней политики. Сейчас от этого не осталось и следа", — подчеркнул Константин Затулин.
Политик подчеркнул, что сегодня в США безработица составляет всего около четырех процентов, практически полная занятость, в стране экономический рост, и Дональд Трамп полностью контролирует аппарат Республиканской партии. А Демократическая партия в это время переживает очень сложные времена накануне парламентских выборов в ноябре 2018 года.
"Но в прессе дается другая картинка, потому что средства массой информации в Америке — партийные — и они, конечно же, выступают против Трампа", — пояснил Константин Затулин в эфире телеканала «Россия 1».
16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух стран сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего переговоры продолжились в расширенном составе. На совместной пресс-конференции Путин и Трамп заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
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