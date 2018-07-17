Стадионы станут чёрной дырой

Кубок мира уехал во Францию , иностранные болельщики вернулись в родные края, а в России начали задумываться, что делать со стадионами, построенными к чемпионату. О том, что спортивные стройки обошлись госбюджету неоправданно дорого было много написано и сказано в самых разных выражениях до начала мундиаля. Но расходы на самый затратный чемпионат по футболу одним строительством не исчерпываются. Содержание дорогих сооружений стоит немалых денег. Например, юрист, политолог из Самары Олег Молчанов сообщил News.ru, что на эксплуатацию самарского стадиона сначала запрашивали «200 млн рублей в год, потом сумма поднялась до 500 млн рублей. Снести объект обойдется в 800 млн рублей». Но кто же его снесет? Это же стадион.

«Дырявые бюджеты» потратят на стадионы

Инфраструктурное наследие чемпионатов и олимпиад во многих странах приходило в запустение после окончания спортивных состязаний. Разваленные греческие стадионы, оставшиеся наследникам эллинов после Олимпиады 2004 года, ярчайший тому пример. За прошедшие годы греки так и не придумали как использовать эти грандиозные объекты. Пример зимней олимпиады в Сочи-2014 демонстрирует, что компенсировать затраты на строительство не получается даже в регионе-курорте.

К ЧМ-2018 в России было оборудовано 12 крупных стадионов, но у правительства пока нет идей, как их использовать после окончания мундиаля. Если в столичных городах Москве Санкт-Петербурге , вероятнее всего, им найдут применение, то, например, в Саранске , где проживает всего около 300 тысяч человек, просто не найдется такого количества людей, чтобы окупить использование дорогой и теперь ненужной спортивной инфраструктуры. Наблюдатели в регионах уверены, что чиновники активно будут использовать возможности местных бюджетов для содержания стадионов в ущерб, главным образом, социальным статьям.

«С самого начала было понятно, что такой огромный стадион в Екатеринбурге не будет востребован. — Говорит политолог из Екатеринбурга Фёдор Крашенинников . — У местного футбольного клуба «Урал» , конечно, есть какие-то свои поклонники, но это вовсе не массовое явление и десятки тысяч зрителей на матчи «Урала» никогда не ходят».

Для справки, средняя посещаемость российских стадионов составляет немногим более 12 тысяч. Власти Екатеринбурга обещают проводить концерты и выставки на территории стадиона и даже открыть там фитнес-клуб.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Строительство стадиона «Лужники»

Однако, по словам Крашенинникова, в любом случае «говорить об окупаемости таких объектов смешно». Существует мировая практика. Там тоже стоят пустые стадионы, где-то их разбирают, где-то даже сносят. Эксперт полагает, что стадионы станут постоянными статьями расхода региональных бюджетов и одновременно способом обогащения предприимчивых чиновников и прикормленных ими подрядчиков. «Большой спорт в России — это всегда коррупция. Региональные власти будут брать деньги из дырявых бюджетов. Они будут брать в долг и тратить их на содержание инфраструктуры чемпионата, клянчить деньги у Федерации. А откуда берутся деньги на исполнение майских указов и на прочие чудачества, которые из Москвы приходят?», — задается вопросом Крашенинников. «Стадионы станут чёрной дырой, которая бесконечно будет поглощать деньги и без того тощих бюджетов».

Политолог, директор информационно-аналитического агентства «Провинция» из Нижнего Новгорода Валентина Бузмакова отмечает, что расходы на содержание стадиона лягут на область: «Если содержание стадионов возьмёт на себя Москва… Но этого же не будет! И нам в регионе придётся затянуть пояса. Ждать, что какие-то деньги свалятся из Москвы — бессмысленно. У области нет денег на содержание такой махины».

Бузмакова не разделяет мнение, что стадионы будут объектом «распила» средств: «Большие затратные суммы не будут выделяться на содержание стадиона. Их просто нигде нет. Раньше говорили о том, что стадион станет общественным центром, что здесь будут проходить Дни города, которые часто совпадают с дождливой погодой. При губернаторе Никитине заговорили, что мощности стадиона планируют использовать под врачебно-физкультурный диспансер. Об этом сказано в стратегии социально-экономического развития области. Общественность Нижнего Новгорода эту новость восприняла как анекдот. А теперь, побывав на различных экономических форумах, губернатор Никитин заявляет, что к стадиону проявили интерес иностранные инвесторы, которые готовы управлять им и развивать территорию. „Это позволит достичь окупаемости“, цитирую его слова».

Первый пошел

Стадионом, которому срочно требуются новые финансовые вливания сразу после окончания чемпионата, стал «Волгоград Арена». В городе прошел сильный дождь, который размыл часть песчаного берегоукрепления. Кадрами «тонущего стадиона» активно делились в соцсетях. По словам политолога из Волгограда Эдгара Петросяна: «Изначально стадион строился с прицелом на использование местной футбольной командой „Ротор“, который пока выступает в первом дивизионе. Как заявило руководство клуба, они пока не смогли договориться об эксплуатации стадиона, т.к. владельцы сооружения просят неподъемную для клуба сумму в 12 миллионов рублей за матч. Скорее всего, цену снизят и команда будет играть на стадионе. Содержать объект в ближайшей перспективе будут за счет регионального бюджета, и это, по разным оценкам, будет обходиться в 200-500 миллионов рублей в год… Все культурно-массовые мероприятия, кроме футбола, которые могли бы проводиться на стадионе не смогут принести существенного вклада в его содержание. К тому же есть вероятность повредить поле, которое стоит несколько миллионов».

В Самаре сложилась и вовсе абсурдная ситуация. К стадиону «Самара Арена» «была проведена специальная трамвайная линия, которая кроме как к мегасооружению никуда не ведет, не сопровождает жилые застройки», — рассказал News.ru политолог из Самары Олег Молчанов. Поэтому помимо спортивного объекта, видимо, придется выделять деньги на эксплуатацию трамвайных путей или же разобрать дорогу, построенную ради двух недель футбольного чемпионата.

Global Look Press/ dpa /Marius Becker

Строительство стадиона «Мордовия Арена»

Федор Крашенинников констатирует, что футбольные клубы в России очень часто финансируется из региональных бюджетов: «Поэтому не надо удивляться, на какие деньги будет содержаться стадион. По пустому полю, финансируемому из бюджета, будет бегать футбольный клуб, в ложе будет сидеть губернатор и его друзья-олигархи и на всём этом будут отмываться огромные деньги и все будут довольны». Эксперт замечает, что не стоит сравнивать Россию и Грецию : «У нас совершенно другая страна. У нас на всей этой инфраструктуре разделят огромные деньги и будут их пилить дальше — на поддержание в рабочем состоянии, на содержание футбольных клубов, которые иногда там будут тренироваться, и это будет очень выгодно для всех участников данного процесса. Считать, что кто-то подумает об интересах города, очень наивно. Как никого не спрашивали — нужны стадионы или не нужны, нужен или не нужен чемпионат, — так никого не будут спрашивать хотим мы финансировать стадионы или не хотим. В Сочи же стоят олимпийские объекты — ни один не сломался, они содержатся и будут содержаться ещё очень долго».

Остров везения

Ложку меда в бочку дегтя добавил калининградский эксперт. «Не стоит стричь все регионы под одну гребёнку, — считает политолог, руководитель аналитической группы „Запад“ ( г. Калининград ) Дмитрий Евсюткин. — Я полагаю, что стадионы, которые построили к чемпионату мира по футболу, ждёт разная судьба. Вряд ли все хорошо будет со стадионами в Саранске, Сочи или Нижнем Новгороде, где на днях смыло пешеходную дорожку. А вот что касается Калининграда, то здесь я преисполнен оптимизма по двум причинам. Первая это то, что у Антона Алиханова прекрасные карьерные перспективы и огромные лоббистские возможности. Ему несомненно хочется реализовать проект по „освоению“ острова, где находится стадион, и он имеет на это свое видение. Остров может стать жемчужной города. А Алиханов навсегда войти в его историю, как человек, который эту жемчужину жителям подарил. Это вопрос амбиций, а у Антона Андреевича они есть. И второе. Остров — это готовая площадка для инвестиций. Стадион находится в самом центре этой площадки, это его главное украшение. Символ современной инженерной мысли. Для Калининграда этот стадион, имеет такое же значение, как имел Колизей для Рима в эпоху Веспасиана. Поэтому, конечно, остров будет развиваться, а стадион соответственно функционировать и радовать глаз. И правительство РФ думаю не оставит регионы без финансовой поддержки, тем паче, что Алиханов обращаясь к Владимиру Путину уже просил его от имени всех городов-участников».

Global Look Press/dpa/Marius Becker

Строительство стадиона «Волгоград Арена»

Подводя итог высказываниям экспертов о судьбе стадионов после окончания чемпионата мира по футболу, вспомним еще один исторический эпизод, связанный с императором Веспасианом. Для пополнения казны он ввел налог на туалеты. Когда его сын Тит возразил, что так зарабатывать как-то не комильфо, Веспасиан ответил, что «деньги не пахнут». Многие российские чиновники вряд ли в курсе кто такой Веспасиан, но его взгляды на пополнение казны и собственных карманов разделяют.