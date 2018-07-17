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В селе Старый Буян пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша
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В селе Старый Буян пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша 

Волга Ньюс 40 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Администрация района проводит его в том самом месте, где в июне 1391 г. прошло сражение двух великих полководцев. По историческим данным, тогда на реке Кондурча в кровопролитной борьбе сошлось почти полмиллиона воинов. Ключевым моментом праздника станет яркая реконструкция этой великой битвы, решившей судьбу Руси и освободившей ее от 300-летнего ига Золотой Орды. Она скрупулезно воссоздана по архивным источникам силами профессиональных реконструкторов. Кроме того, гостей фестиваля ждут захватывающие военно-исторические игры «Форт Буян», джигитовка, лучники и кулачный бой.
Для любителей истории работает музейный городок и ярмарка ремесленников. Дети смогут принять участие в разнообразных интерактивных площадках, посвященных старорусским традициям XIV-XV веков.
Ежегодно фестиваль собирает тысячи гостей и участников из разных регионов (в 2017 г. мероприятие посетило около 7 тыс. человек).
Принять участие в празднике приглашают всех желающих. Мероприятие пройдет 29 июля с 11:00 до 20:00. Место проведения: Красноярский район, с. Старый Буян, загородная база «Ратибор».
Организаторы фестиваля: АНО КДР «У-РА», администрация муниципального района Красноярский, НКО «Вежа», ООО «Ратибор», РГО Самарское отделение. При поддержке правительства Самарской области и департамента туризма Самарской области.
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