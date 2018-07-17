В селе Старый Буян пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

Администрация района проводит его в том самом месте, где в июне 1391 г. прошло сражение двух великих полководцев. По историческим данным, тогда на реке Кондурча в кровопролитной борьбе сошлось почти полмиллиона воинов. Ключевым моментом праздника станет яркая реконструкция этой великой битвы, решившей судьбу Руси и освободившей ее от 300-летнего ига Золотой Орды. Она скрупулезно воссоздана по архивным источникам силами профессиональных реконструкторов. Кроме того, гостей фестиваля ждут захватывающие военно-исторические игры «Форт Буян», джигитовка, лучники и кулачный бой.

Для любителей истории работает музейный городок и ярмарка ремесленников. Дети смогут принять участие в разнообразных интерактивных площадках, посвященных старорусским традициям XIV-XV веков.

Ежегодно фестиваль собирает тысячи гостей и участников из разных регионов (в 2017 г. мероприятие посетило около 7 тыс. человек).

Принять участие в празднике приглашают всех желающих. Мероприятие пройдет 29 июля с 11:00 до 20:00. Место проведения: Красноярский район, с. Старый Буян, загородная база «Ратибор».