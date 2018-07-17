В Екатеринбурге появятся улицы Красовского и Садовского

Во второй очереди екатеринбургского микрорайона Академический расположатся улицы в честь выдающихся ученых — академика Красовского и академика Садовского. Соответствующее постановление подписал глава гордминистрации Александр Якоб

Николай Красовский — лауреат Ленинской и государственных премий, обладатель многочисленных международных наград — основал, а затем возглавил уральскую научную школу по теории устойчивости движения и математической теории управления. Из под его пера вышли более 300 научных работ, он является и премий. Красовский много внимания уделял компьютерной грамотности школьников. Благодаря его научному предвидению и увлеченности делом были заложены нынешние успехи уральских программистов, признанные во всем мире.

Виссарион Садовский был основоположником Уральской школы металловедов-термистов. Он внес значительный вклад в теорию и практику металловедения и термической обработки сталей и сплавов. Ученый разработал теорию перекристаллизации стали при нагреве, продолжив и углубив идеи Д. К. Чернова, открыл новые методы улучшения свойств стали, такие как высокотемпературная термомеханическая обработка, внес значительный вклад в решение проблемы влияния магнитного поля на мартенситное превращение в стали, чем заслужил мировое признание. Он разработал режим ускорения отжига быстрорежущей стали и метод определения обезуглероживания быстрорежущей стали, который сейчас называется «методом Садовского».