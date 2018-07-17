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Коммунальщики отремонтировали газоны в трех дворах Покровского-Стрешнева
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Коммунальщики отремонтировали газоны в трех дворах Покровского-Стрешнева 

Префектура СЗАО города Москвы 40 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Работники ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» восстановили газоны на дворовых территориях, расположенных по следующим адресам: Врачебный проезд, дом 6, корпус 2; Волоколамское шоссе, дом 54, корпус 1 и 1-й Тушинский проезд, дом 7. Об этом сообщил глава управы района Покровское-Стрешнево Игорь Попов.
— В местах отсутствия газона были выполнены работы по рекультивации почвы, добавлению плодородного грунта, подсеву семян газонных трав и поливу. В настоящее время зеленые насаждения находятся в стадии прорастания, — отметил Игорь Попов.
По его словам, работы были выполнены по просьбам жителей Покровского-Стрешнева.
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