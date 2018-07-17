Коммунальщики отремонтировали газоны в трех дворах Покровского-Стрешнева

Работники ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» восстановили газоны на дворовых территориях, расположенных по следующим адресам: Врачебный проезд, дом 6, корпус 2; Волоколамское шоссе, дом 54, корпус 1 и 1-й Тушинский проезд, дом 7. Об этом сообщил глава управы района Покровское-Стрешнево Игорь Попов.

— В местах отсутствия газона были выполнены работы по рекультивации почвы, добавлению плодородного грунта, подсеву семян газонных трав и поливу. В настоящее время зеленые насаждения находятся в стадии прорастания, — отметил Игорь Попов

По его словам, работы были выполнены по просьбам жителей Покровского-Стрешнева.