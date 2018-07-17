В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Безопасный город»

В рамках празднования Дня Себежского края сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Безопасный город».

В городе Себеже на площадке по безопасности дорожного движения, оборудованной дорожными знаками, разметкой и светофором, полицейские обучали детей дошкольного и школьного возраста правилам безопасного поведения на дорогах и улицах. Стражи порядка напомнили детям о том, из каких элементов состоит дорога, кто является участником дорожного движения, рассказали о правилах поведения на тротуаре, способах регулирования движением, значениях сигналов светофора и регулировщика. Повторили вместе правила перехода проезжей части на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, а также в местах, где пешеходный переход отсутствует.