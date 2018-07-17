В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Безопасный город» 

В рамках празднования Дня Себежского края сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Безопасный город».
В городе Себеже на площадке по безопасности дорожного движения, оборудованной дорожными знаками, разметкой и светофором, полицейские обучали детей дошкольного и школьного возраста правилам безопасного поведения на дорогах и улицах. Стражи порядка напомнили детям о том, из каких элементов состоит дорога, кто является участником дорожного движения, рассказали о правилах поведения на тротуаре, способах регулирования движением, значениях сигналов светофора и регулировщика. Повторили вместе правила перехода проезжей части на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, а также в местах, где пешеходный переход отсутствует.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Ольга Королева пояснила юным себежанам, как следует обращаться с велосипедом, какие защитные средства нужно использовать, чтобы избежать проблем при падении. Участники акции активно участвовали в беседе, задавали вопросы. По окончании мероприятия всем подопечным были вручены памятки по безопасности дорожного движения.