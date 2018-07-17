Детскую площадку на Фестивальной очистили от вандальных надписей

Вандальные надписи удалили с игровых элементов на детской площадке во дворе дома 22, корпус 8 по Фестивальной улице. Работы выполнили после обращения жительницы района Ховрино на портал «Наш город». Об устранении замечаний отчитался и.о. главы управы Андрей Ветохин.

«Сообщаю, что вандальные надписи на малых архитектурных формах устранены», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)