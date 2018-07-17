Обман Управления дорожного хозяйства

Корреспонденты РИГ «Пульс Live» выяснили, что бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» обманывает Мэрию и омичей!

Многие омичи и гости нашего города отмечают грязь на улицах нашего города. Причём, на центральных магистралях. Речь про второстепенные дороги и переулки даже не ведётся! Мы решили поинтересоваться и задать вопрос на горячую линию Мэрии:"Почему не убираются парковочные карманы на проезжей части города, а именно, на таких улицах, как 24я Северная, 21я Амурская, проспект Мира, ул. Андрианова?"

Ответ пришёл довольно быстро за подписью 1го заместителя директора департамента городского хозяйства М. А. Горчакова, что по информации бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», цитируем:"работы по механизированному прометанию проезжей части автомобильных дорог, в том числе парковочных карманов по указанным улицам «выполняются ежедневно в ночное время».

Мы проехали по этим улицам и посмотрели — изменилось ли что-то или нет? К сожалению, грязь, накопленная длительное время, так и осталась лежать на асфальте, а на проспекте Мира возле остановки Автодорожный Университет на парковке огромная яма с водой. Причём новое покрытие положили прошлым летом, но парковки почему-то обошли.

Выходит, что Управление дорожного хозяйства и благоустройство предоставило ложную информацию в департамент городского хозяйства и уборка происходит непонятно где и как! Мы пытались связаться с исполнителями ответа Ю. Г. Бибик и И. Н. Финько по указанному в письме телефону, но там в течение дня никто не ответил.

Правда, в письме также сообщили, что работы по уборке прибордюрной части парковочных карманов планируется выполнить вручную до 1го августа, но при условии технической возможности (отсутствие постоянно припаркованного автотранспорта). Не понятно, как может помешать стоящее авто, если убирать будут вручную лопатами? И почему только к августу, а не в начале лета!?

Автор: Павел Мерлис

Фото: автора