«Город будущего» изобразят на пленэре в Ховрине

Второй Московский пленэр «Город будущего» пройдет 21 июля в клубе «Огонек» района Ховрино. На мероприятие приглашают детей и взрослых — возрастных ограничений нет. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения культуры Алексей Васильев.

— На пленэре будем зарисовывать пейзажи и объекты Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город еще более безопасным, красивым и удобным, — отметил Алексей Васильев

Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Всех желающих будут ждать к 12.00. Предварительной регистрации не требуется. Участие бесплатное. (ис)