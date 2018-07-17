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«Город будущего» изобразят на пленэре в Ховрине
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«Город будущего» изобразят на пленэре в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Второй Московский пленэр «Город будущего» пройдет 21 июля в клубе «Огонек» района Ховрино. На мероприятие приглашают детей и взрослых — возрастных ограничений нет. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения культуры Алексей Васильев.
— На пленэре будем зарисовывать пейзажи и объекты Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город еще более безопасным, красивым и удобным, — отметил Алексей Васильев.
Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Всех желающих будут ждать к 12.00. Предварительной регистрации не требуется. Участие бесплатное. (ис)
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