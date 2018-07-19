В Литве в президенты предложили выдвинуть главу МИД, выступающего против России 

Лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической трудовой партии Литвы, вице-спикер сейма Гедиминас Киркилас предложил выдвинуть кандидатом в президенты республики министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.
Такое предложение Киркилас сделал партнёру по коалиции Союзу крестьян и «зелёных», назвав главу МИД «единым кандидатом» от правящих партий.
Линас Линкявичюс известен своей активной антироссийской позицией, полной поддержкой внешнеполитического курса президента Дали Грибаускайте. Правда, при этом отрицает обвинение в русофобии, называя себя «кремлефобом». Сам министр пока не заявил о желании участвовать в президентской кампании. Выборы пройдут в мае следующего года. Грибаускайте не сможет принять в них участие, так как руководит страной два срока подряд.
Между тем в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты Литвы произошло изменение — с третьего на четвертое место переместился премьер-министр Саулюс Сквернялис, предлагавший сотрудничать с Россией и подвергнутый за это острой критике со стороны президента. С четвертого на третье поднялся бывший посол Евросоюза в России, экс-министр иностранных дел Вигаудас Ушацкас. По-прежнему лидирует экономист Гитанас Науседа, которого, по мнению экспертов, тайно продвигают консерваторы. За ним следует мэр Каунаса, бизнесмен Висвалдас Матийошайтис, пообещавший снять свою кандидатуру в пользу премьера, если тот пойдёт на выборы. Таковы результаты социсследования, проведённого по заказу портала DELFI компанией Spinter tyrimai.