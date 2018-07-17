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Племянница Скрипаля узнала о состоянии здоровья пострадавших в Солсбери родственников
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Племянница Скрипаля узнала о состоянии здоровья пострадавших в Солсбери родственников 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Племянница отравленного британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что ей удалось поговорить по телефону с его дочерью Юлией, также пострадавшей в результате инцидента. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Виктории, Юлия в настоящее время заканчивает собственное лечение и занимается здоровьем отца.
"Больше связи не было… Она (Юлия. — Газета.Ru) не считает нужным нам звонить… На мои письма она не отвечает, но я знаю, что она их видела", — рассказала Виктория.
Ранее сообщалось, что племяннице Скрипаля во второй раз отказали в британской визе.
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