Племянница Скрипаля узнала о состоянии здоровья пострадавших в Солсбери родственников 

Племянница отравленного британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что ей удалось поговорить по телефону с его дочерью Юлией, также пострадавшей в результате инцидента. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Виктории, Юлия в настоящее время заканчивает собственное лечение и занимается здоровьем отца.
"Больше связи не было… Она (Юлия. — Газета.Ru) не считает нужным нам звонить… На мои письма она не отвечает, но я знаю, что она их видела", — рассказала Виктория.
Ранее сообщалось, что племяннице Скрипаля во второй раз отказали в британской визе.