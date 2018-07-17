Количество профессиональных футбольных клубов необходимо сократить

Наследие чемпионата мира — это отдельная и очень важная тема.

Турнир подошёл к концу, но в стране остались аэропорты, гостиницы, дороги, и, конечно же, спортивная инфраструктура — шикарные стадионы и тренировочные базы. Как использовать их дальше?

Это очень важный вопрос. Неслучайно ему уделил особое внимание президент России Владимир Путин , обратившись к главам регионов с тем, чтобы они по полной программе использовали стадионы и базы. На мой взгляд, для максимально эффективного использования наследия чемпионата мира надо в ближайшее время провести в российском футболе ряд важнейших реформ.

Во-первых, нужно изменить структуру проведения соревнований, сократить количество профессиональных клубов со 100 до 54. (К примеру, в Италии Испании , Франции 40-44 клуба, в Германии — 54). Я считаю, нашу премьер-лигу нужно увеличить до 18 команд, а Первую лигу из 36 команд разбить на три зоны по географическому расположению: Центр, Запад и Восток, и тем самым сократить транспортные расходы, вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского, массового и любительского футбола все регионы Российской Федерации

Следует финансировать футбольные клубы исключительно за счет частных инвестиций, активно внедрять в футбол государственно-частное партнерство, а также ввести льготы для бизнеса и компаний, инвестирующих в профессиональный спорт и футбол в частности. Данная идея получила поддержку председателя правительства Дмитрия Медведева . Соответствующий законопроект подготовлен мной и находится в настоящий момент на согласовании в Правительстве.

Во-вторых, необходимо повысить коммерческую привлекательность футбольных лиг и увеличить коммерческие доходы клубов, прежде всего за счет роста поступлений от телевизионных прав. Тогда команды перестанут банкротиться одна за другой, как это происходит сейчас. И уже в ближайшие годы футбольные клубы смогут взять на себя содержание стадионов, построенных к чемпионату мира, чтобы снять финансовую нагрузку с государства.

В-третьих, мы должны использовать спортивные базы для нужд детско-юношеских спортивных школ, развернуть сеть детских футбольных центров, где дети с 6 лет бесплатно смогут получить футбольное образование. Тогда в России появится поколение технически подготовленных и физически развитых игроков для новых чемпионатов и новых побед.