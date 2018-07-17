В МЧС отметили нехватку сотрудников в Госпожарнадзоре

Одним из первых поручений главы МЧС России Евгения Зиничева после назначения было увеличение численности сотрудников министерства.

"Сегодня почти 70% пожаров и 90% случаев гибелей людей на них происходят в жилом секторе. Это требует более активной профилактической работы с населением, в системе образования и здравоохранения, в социальной сфере. Для более качественного выполнения основных задач Госпожнадзора требуется увеличение штата инспекторов", — сказал Еникеев во время пресс-конференции.

По его словам, сейчас работают около 9,5 тысячи инспекторов Госпожнадзора. Предельная численность для этих сотрудников — 21 тысяча человек, МЧС планирует увеличить численность сотрудников до нормативной.

Еникеев также добавил, что количество пожаров снизилось на 33% за пять лет, погибших из-за пожаров людей — на 18%, число травмированных — на 23%.