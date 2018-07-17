Казахстан оптимизирует траты на закупку лекарств

Казахстане улучшилась ситуация с обеспечением лекарствами, рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов . Во вторник в правительстве подвели итоги госпрограммы по развитию отрасли за полгода, сообщает телеканал «МИР 24».

Речь уже идет о перерасходах в этой сфере. Почти на треть увеличились расходы на обеспечение лекарствами. Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев назвал эти траты неоправданными. «Как мы видим по показателям, работа проводится, тем не менее, первый вопрос — это увлеченность медпрепаратами. Сколько бы мы ни брали на контроль, мы на самом деле закупаем лекарств в большем количестве. Когда мы перейдем к цифровизации, траты надо будет уменьшить на 35%. Сейчас мы не знаем реальные потребности и тратим лишние деньги, закупаем, потом все это складируем, получается перерасход денег», — отметил премьер-министр Казахстана.

Глава казахстанского кабмина поручил провести расчеты, какие и сколько препаратов нужно каждому медучреждению. По данным премьер-министра, в некоторых областях невостребованными остаются 50% лекарств. В результате перерасход средств в регионах достигает трех миллионов долларов.

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