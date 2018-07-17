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Пьяный ярославец убил сожительницу, застав её с другим
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Пьяный ярославец убил сожительницу, застав её с другим 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
Житель Ярославля в порыве ревности убил свою жену, застав её с другим, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Установлено, что обвиняемый и его сожительница в конце апреля этого года находились в квартире в одном из домов по улице 1905 года. Там они вместе с общим знакомым распивали спирт. Через некоторое время мужчина пошел в магазин за алкоголем.
Вернувшись, он обнаружил сожительницу со знакомым в кровати. После этого, вооружившись ножом, он нанес многократные удары в различные части тела женщины. После он начать бить её ногами и табуретом, находившимся на месте преступления.
От полученных травм женщина скончалась.
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что ранее обвиняемый имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека повлекшее его смерть. Более шести лет он отбывал наказание в исправительной колонии.
Уголовное дело направлено для дальнейшего рассмотрения в Дзержинский районный суд.
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