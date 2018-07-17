Пьяный ярославец убил сожительницу, застав её с другим

Житель Ярославля в порыве ревности убил свою жену, застав её с другим, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый и его сожительница в конце апреля этого года находились в квартире в одном из домов по улице 1905 года. Там они вместе с общим знакомым распивали спирт. Через некоторое время мужчина пошел в магазин за алкоголем.

Вернувшись, он обнаружил сожительницу со знакомым в кровати. После этого, вооружившись ножом, он нанес многократные удары в различные части тела женщины. После он начать бить её ногами и табуретом, находившимся на месте преступления.

От полученных травм женщина скончалась.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что ранее обвиняемый имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека повлекшее его смерть. Более шести лет он отбывал наказание в исправительной колонии