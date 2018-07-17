Сеанс погружения в жизнь миллиардера проведут в парке «Кузьминки» 

Сеанс погружения в жизнь миллиардера — собственника крупной топливно-энергетической компании — проведут для посетителей парка «Кузьминки» 17 июля в рамках квеста «Слияния и поглощения». Об этом рассказали в пресс-службе Финансового университета при Правительстве РФ.
«Вы сможете пообщаться с деканом топливно-энергетического факультета и представителями приемной комиссии, получить ответы на интересующие вопросы. Только Финуниверситет позволит вам почувствовать, как тяжела жизнь миллиардера, собственника крупной топливно-энергетической компании — сплошные слияния и поглощения», — говорится в сообщении.
Начало в 15.00. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение 12+. (ис)