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Сеанс погружения в жизнь миллиардера проведут в парке «Кузьминки»
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Сеанс погружения в жизнь миллиардера проведут в парке «Кузьминки» 

Управа района Кузьминки 51 минуту назад
Фото: Управа района Кузьминки
Сеанс погружения в жизнь миллиардера — собственника крупной топливно-энергетической компании — проведут для посетителей парка «Кузьминки» 17 июля в рамках квеста «Слияния и поглощения». Об этом рассказали в пресс-службе Финансового университета при Правительстве РФ.
«Вы сможете пообщаться с деканом топливно-энергетического факультета и представителями приемной комиссии, получить ответы на интересующие вопросы. Только Финуниверситет позволит вам почувствовать, как тяжела жизнь миллиардера, собственника крупной топливно-энергетической компании — сплошные слияния и поглощения», — говорится в сообщении.
Начало в 15.00. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение 12+. (ис)
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