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Омичи не платят за тепло из-за своей забывчивости
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Омичи не платят за тепло из-за своей забывчивости 

АиФ-Омск 48 минут назад
Фото: АиФ-Омск
С января 2018 года омичи получили более 115 тысяч извещений от телефонного информатора и свыше 158 тысяч смс-оповещений. В результате должники рассчитались на сумму более 453 млн рублей, сообщает АО «Омск РТС». Ещё 216 млн рублей долгов удалось вернуть после «живого» обзвона потребителей.
Чаще всего омичи не платят за тепло из-за своей забывчивости. Около 30% абонентов оплачивают свои счета после первого предупреждения. Если должники не реагируют на предупреждения, компания отключает воду и взыскивает долг через суд.
Так, за период с января по июнь 2018 года организация передала в суды более 6 тысяч заявлений о взыскании. Суммарный долг составил более 366 млн рублей. Добавим, что в результате рейдов по должникам горячую воду отключили 565 потребителям.
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