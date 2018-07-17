Занятия йогой и фитнес-зарядкой пройдут в Марьиной Роще

Мастер-классы по фитнес-зарядке и йоге состоятся 21 июля в Марьиной Роще. Всех желающих ждут на спортивной площадке, расположенной по адресу: улица Тихвинская, д. 20.

— Мероприятие проводится совместно с управой района Марьина Роща. Гости выполнят различные физические упражнения и освоят основные асаны из йоги, — сообщила руководитель досугового подразделения ГБУ «СДЦ „Шире круг“ Елена Цыганова.

Начало в 11.00. Вход свободный. Дополнительную информацию можно уточнить ежедневно с 10.00 до 17.00 по телефону: 8 (495) 681-48-12. (ис)