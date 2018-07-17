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У крымской пещеры с костями мастодонтов нашли продолжение
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У крымской пещеры с костями мастодонтов нашли продолжение 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Спелеологи обнаружили пустоты, которые могут оказаться продолжением пещеры с останками доисторических животных, найденной при строительстве трассы «Таврида».
— Проверяя пространство пещеры с другой стороны трассы приборами, специалисты обнаружили полости, — рассказал ТАСС председатель совета Российского союза спелеологов, ученый секретарь крымского отделения Русского географического общества Геннадий Самохин. — Это однозначно единая геологическая система, которая сейчас местами перекрыта глинистыми и отвальными отложениями, а в древние времена была водоносным горизонтом.
Самохин сообщил, что в ближайшие два дня будет пробурено отверстие диаметром 600 миллиметров для спуска спелеологов. Они смогут точнее установить протяженность пещеры.
— Общую протяженность пока называть рано. Длина может быть и два, и десятки километров, — сказал он.
Находясь в пещере, спелеологи испытывают нехватку кислорода — под землей его концентрация лишь 18 процентов, а человеку необходимо от 19,5 до 21 процента. Поэтому пришлось ограничить пребывание в одном месте пещеры до трех-четырех человек одновременно в течение двух часов.
Напомним, уникальная карстовая пещера с останками мастодонтов и мамонтов была найдена при прокладке дороги возле поселка Зуя Белогорского района Крыма. Длина обследованной части составляет 1015 метров. Под землей найдены кости взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, лошади, носорога Мерка, антилопы, верблюда, жирафа и других млекопитающих. Следы зубов на костях и царапины на скалах позволили предположить, что пещера 75-100 тысяч лет назад была логовом гигантского хищника — гиены, близкой к родам Crocuta или Pachicrocuta, которая стаскивала добычу в карстовую полость. В России подобных захоронений никогда раньше не находили.
Строительство трассы «Таврида» на этом участке временно приостановлено. Ученые считают, что существует угроза провала дорожного полотна.
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