Эксперт: спелеологи обнаружили в Крыму возможное продолжение пещеры с останками мамонтов

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что инициировал создание комиссии по обследованию пещеры, которая была обнаружена в районе поселка Зуя Белогорского района при строительстве трассы «Таврида». Работы на этом участке приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся, поскольку, по мнению специалистов, существует угроза провала дорожного полотна. Эксперты отмечали, что пещера может хранить следы деятельности древнего человека, а также поможет понять, каким был Крым до ледникового периода.

"Уже обнаружены полости. Будет произведено бурение сверлом диаметром 600 мм для спуска спелеологов. То есть это может случиться завтра-послезавтра. Это однозначно единая геологическая система, которая сейчас местами перекрыта глинистыми и отвальными отложениями. Она была системой единого водоносного горизонта в древние времена", — сообщил Самохин во вторник ТАСС.

По словам собеседника агентства, пещера может простираться на несколько десятков километров. «Специалисты сейчас проводят своеобразную томограмму специальными приборами, проводя вертикальное электрозондирование, проверяя пространство пещеры с другой стороны трассы. Сколько может составить общая протяженность пещеры, говорить рано, это может быть и два километра, а может и десятки километров», — сказал он.

Нехватка кислорода

Спелеолог рассказал, что исследователи испытывают трудности при обследовании найденной пещеры из-за нехватки кислорода, в связи с чем было принято решение ограничить пребывание в ней до двух часов и не более чем трех-четырех человек.

По его словам, были произведены замеры состава воздуха в пещере, в результате которых выяснилось, что в нем очень мало кислорода. При предельно допустимой норме для человека от 19,5% до 21% кислорода, в пещере он составляет около 18%.

"Введены жесткие нормы по работе в пещере. В частности, могут работать не более трех-четырех человек и только в одном месте и не более двух часов. Я сам спускался в пещеру. Если находиться там более длительный период, начинается отдышка, увеличивается потоотделение, повышается утомляемость и появляются признаки удушья", — рассказал Самохин.