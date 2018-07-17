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Додон пообещал, что Молдавия после выборов станет более нейтральной во внешней политике
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Додон пообещал, что Молдавия после выборов станет более нейтральной во внешней политике 

ТАСС 48 минут назад
КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заверил, что после предстоящих выборов в парламент республика станет более нейтральной во внешней политике. Соответствующее заявление неформальный лидер крупнейшей в стране Партии социалистов сделал в ходе брифинга во вторник.
"Пройдут парламентские выборы, будет сформировано новое правящее большинство, будет другое правительство — промолдавское, не проевропейское, не пророссийское, не пронатовское", — сказал Додон. Президент поднял эту тему, комментируя недавнюю резолюцию ООН о выводе российских военных из непризнанного Приднестровья, которая, по его словам, «не приведет ни к чему», а только «еще больше усложнит решение застарелого конфликта».
Глава Молдавии критикует подписанное правительством в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС, а также сотрудничество нейтральной страны с НАТО. «Молдавия не должна вовлекаться в геополитические игры, а [должна] действовать, строго исходя из национальных интересов», — сказал Додон. Он отметил, что республика «должна иметь сбалансированные отношения как со странами ЕС, так и с традиционными партнерами в России и других странах СНГ».
Президент проинформировал, что 18 или 19 июля опубликует свое заявление, в котором выскажется «за сохранение государственности, нейтралитета, традиционных ценностей молдаван, сбалансированную внешнюю политику». По его словам, это заявление будет направлено во все аккредитованные в Молдавии иностранные посольства.
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