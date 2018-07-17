ФАС проверит рынок горюче-смазочных материалов на наличие картелей 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба планирует проверить рынок горюче-смазочных материалов России на наличие картелей. Наибольшее внимание ведомство уделит северным и дальневосточным регионам, заявил на пресс-конференции в ТАСС глава управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
"Вот сейчас мы начали еще один проект, связанный с горюче-смазочными материалами: бензин, мазут и нефтепродукты", — сказал он.
Ранее еще с 2015 года ФАС начала активно бороться с картелями в фармацевтике, позже были запущены проекты в области строительства и продуктов питания.
Как пояснил журналистам замглавы, статс-секретарь ФАС Андрей Цариковский, ФАС проверит, не образовались ли картели во время повышения цен на ГСМ весной этого года, связанного с повышением акцизов. «Как только происходит какое-то нехорошее изменение — изменение цен в связи с какими-то объективными общеэкономическими причинами, сразу же находятся желающие подзаработать отдельно. Введение новых акцизов тогда сказалось и на повышении цены. Это было отработано, акцизы были снижены, и эта мера заработала довольно сразу же. Но как всегда, присоединяясь к некой общей экономической ситуации, желающие еще подзаработать появляются», — сказал он.