ФАС проверит рынок горюче-смазочных материалов на наличие картелей

"Вот сейчас мы начали еще один проект, связанный с горюче-смазочными материалами: бензин, мазут и нефтепродукты", — сказал он.

Ранее еще с 2015 года ФАС начала активно бороться с картелями в фармацевтике, позже были запущены проекты в области строительства и продуктов питания.