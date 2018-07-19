Во Владивостоке неодекватный таксист протащил пассажирку по асфальту

Местные автолюбители стали свидетелями необычного дорожного происшествия.

Очевидцы увидели, как водитель такси, не заметив того, что пассажир, не успела сесть в автомобиль начал движение. В следствии чего он протащил женщину по проезжей части около трёх метров.

Отметим, пострадавшая женщина не получила серьёзных травм. После инцидента она села в то же такси и уехала по своим делам.

Этот инцидент вызвал ажиотаж в социальной сети Instagram. Многие пользователи мессенджера считают дейсвтия водителя недопустимыми и называют его неодыкватным человеком.