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Очевидцы сообщили о задержке поездов на «зеленой» ветке метро
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Очевидцы сообщили о задержке поездов на «зеленой» ветке метро 

360tv.ru 56 минут назад
Очевидцы сообщили в соцсетях о длительных интервалах между поездами на Замоскворецкой линии московского метро и призвали воздержаться от поездок от станции «Сокол» в сторону центра. В столичной подземке «360» опровергли эту информацию.
По словам пассажиров, поезда стоят в тоннеле по 8-10 минут, и вентиляция при этом не работает.
«Настоятельно не рекомендую пока пользоваться поездами метро зеленой ветки от «Сокола» в сторону центра. Стояние в тоннелях по 8-10 минут без вентиляции продолжается. Это реальный ад. Поезда подолгу стоят на станциях (не выдержала и выскочила из метро на «Динамо»», — сообщила пассажирка.
«У нас все едет на Замоскворецкой линии. Никаких глобальных историй на этой линии сегодня не происходило», сказала представитель столичного метро, добавив, что время может тянуться дольше, когда поезд стоит в тоннеле.
Ранее сообщалось, что в Москве ограничат движение на участке улицы Лебедева от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта из-за завершения работ по организации фестиваля болельщиков FIFA.
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