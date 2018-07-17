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Ребят из студии «ПараШюТ» наградили путевками в летний лагерь
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Ребят из студии «ПараШюТ» наградили путевками в летний лагерь 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 50 минут назад
Фото: Чертаново Южное
Воспитанники телестудии «ПараШюТ» стали победителями в конкурсах по журналистике и кинорежиссуре и были награждены путевками в лучшие детские лагеря России. Об этом журналисту газеты «Чертаново Южное» сообщила руководитель студии Наталия Толстова во вторник, 17 июля.
— Все ребята большие молодцы, — рассказала Наталия Толстова. — Например, на конкурс «Юнпресс» было подано 1300 заявок со всей России, а наша ученица Кристина Земова стала одной из трехсот ребят, выигравших путевки на медиафорум, который состоится в ноябре в лагере «Артек».
Пятнадцатилетняя победительница Кристина Земова поделилась впечатлениями о занятиях в студии «ПараШюТ» на сайте конкурса: «Я попробовала себя в роли корреспондента, сценариста и режиссера. Мне очень понравилось общаться с новыми людьми и рассказывать о них другим». Ученица студии представила документальный фильм «Девочка с характером» о девочке, больной ДЦП, которая живет активной и насыщенной жизнью.
Руководитель студии добавила, что пятеро других воспитанниц, некоторые из которых учились в студии только первый год, победили в конкурсе «Поле семейных побед» с работами на тему: «Когда мама была в моем возрасте», и отправятся на форум «Бумерганг» в «Орленок» с техническим руководителем Сергеем Евсеевым.
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