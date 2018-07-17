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Среди лучших мегаполисов. Российская столица представляет свои главные проекты на Урбанфоруме
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Среди лучших мегаполисов. Российская столица представляет свои главные проекты на Урбанфоруме 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В этом году Москва принимает Урбанфорум уже в восьмой раз. Главная его тема — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».
В интервью заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о мегапроектах, которые столица представит на форуме.
— Марат Шакирзянович, какова цель предстоящего форума?
— Участники форума, среди которых мэры крупнейших городов мира, ведущие урбанисты, архитекторы, эксперты, экономисты, обсудят результаты масштабных городских трансформаций последних десятилетий. Главная цель — выработать решения и подобрать наиболее оптимальные инструменты конструирования будущего крупнейших глобальных городов. Мегаполисам важно поделиться своим опытом и познакомиться с опытом других городов в части адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.
— Как выступит Москва?
— Разумеется, Москва представит свое видение мегаполиса будущего, основанное как уже на достигнутых за последние почти восемь лет результатах, так и на тех проектах и программах, которые воплощает сегодня и намерена реализовывать в перспективе. В рамках сессий деловой части форума будут затронуты такие важные темы, как развитие транспортного узла, массовое строительство жилья и формирование новой городской среды и другие вопросы.
Объединили усилия
Над обликом музыкальной площадки трудилась большая интернациональная команда. Над акустикой работали лучшие в этой области специалисты, среди которых, например, известный в мире инженер акустического проектирования из Японии Ясухиса Тойота. Результатом акустических испытаний, проведенных при помощи специально созданной по его задумке физической модели Большого зала в масштабе 1:10, стали решения архитекторов и проектировщиков по геометрии пространства и применению специальных материалов в отделке. Например, стены и потолок основного зала облицованы уникальными акустическими панелями с микрорельефом — они многослойные, с содержанием красного дерева, а покрытие сцены выполнено из аляскинского кедра. Все эти решения позволят добиться глубокого звучания для инструментов.
Но прийти сюда захотят не только любители классики. Ведь уникальность этого объекта в техническом оснащении зрительного зала, пространство которого будет меняться в зависимости от того, какая музыка зазвучит на концерте.
Большой зал — трансформер, не имеющий аналогов в России по уровню его механизации. Технологии позволят резидентам воплощать самые амбициозные музыкальные и театральные концепции, проводить любые мероприятия — от международных конференций до шоу-программ. Причудливые формы, плоское пространство или рассадка — конфигурация зала будет для каждого мероприятия особой.
Полная трансформация зала из амфитеатра в единое одноуровневое пространство займет не более 40 минут.
85 регистров
А вот установить орган в концертном зале планируют позже.
— Орган в концертном зале мы будем устанавливать уже после проведения Московского урбанистического форума, — рассказала директор по проектированию объектов гражданского строительства АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина. — Орган, собранный вручную по старинным технологиям французскими специалистами, состоит из 85 регистров.
По ее словам, это будет один из самых масштабных органов в России и Европе по количеству регистров и его визуальному размеру.
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