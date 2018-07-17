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На Красном Казанце заменили фонарь
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На Красном Казанце заменили фонарь 

Управа района Вешняки 55 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
Одна из дворовых территорий Вешняков недавно пострадала от вандальных действий. Совсем недавно мы писали о том, что работникам ГБУ «Жилищник района Вешняки» пришлось ремонтировать почтовые ящики после актов вандализма, а теперь вот хулиганы умудрились добраться до детской площадки по адресу: ул. Красный Казанец, д. 19 корп. 1.
Даже в наш век высоких технологий некоторые люди ничем не отличаются своим поведением от варварских племён вандалов, разграбивших Рим в пятом веке.
Сложно объяснить, чем кому-то не угодил светильник во дворе на Красном Казанце, однако он оказался в итоге сломан. Об этом на портал «Наш город» написал вешняковец Слава А. В ответ на обращение жителя сотрудниками ГУП «Моссвет» светильник был заменён. Об этом заявителю сообщил и.о. директора учреждения И. А. Солодовников.
Не проходите мимо вандалов, вызывайте полицию, а со своими детьми проведите беседу о недопустимости подобного поведения.
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