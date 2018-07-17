Юлия Скрипаль поговорила с сестрой Викторией

«У меня не было связи с Сергеем Викторовичем. Она мне сказала, что сейчас долечивается и занимается здоровьем папы. Все, что она сказала», — сообщила племянница Скрипаля, передает РИА «Новости»

Виктория не уточнила, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор. Однако, по ее словам, Юлия «не считает нужным» звонить и отвечать на письма.

Племянница Скрипаля добавила, что знает о том, что Юлия видит приходящие ей письма. Виктория также отметила, что хочет поддерживать связь с родственниками и знать, как здоровье дяди. В начале июня Виктория Скрипаль уже рассказывала о разговоре со своей двоюродной сестрой. Тогда она заявила, что, судя по «тону и бодрому голосу», Юлия «себя прекрасно чувствует».