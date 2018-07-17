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Юлия Скрипаль поговорила с сестрой Викторией
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Юлия Скрипаль поговорила с сестрой Викторией 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Виктория Скрипаль рассказала о разговоре со своей двоюродной сестрой Юлией Скрипаль, пострадавшей вместе с отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. в инциденте в британском Солсбери.
«У меня не было связи с Сергеем Викторовичем. Она мне сказала, что сейчас долечивается и занимается здоровьем папы. Все, что она сказала», — сообщила племянница Скрипаля, передает РИА «Новости».
Виктория не уточнила, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор. Однако, по ее словам, Юлия «не считает нужным» звонить и отвечать на письма.
Племянница Скрипаля добавила, что знает о том, что Юлия видит приходящие ей письма. Виктория также отметила, что хочет поддерживать связь с родственниками и знать, как здоровье дяди. В начале июня Виктория Скрипаль уже рассказывала о разговоре со своей двоюродной сестрой. Тогда она заявила, что, судя по «тону и бодрому голосу», Юлия «себя прекрасно чувствует».
В мае Юлия Скрипаль записала первое видеообращение после отравления. В ответ в посольстве России не исключили, что Скрипаль может удерживаться против воли.
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