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Двоюродная сестра рассказала о телефонном разговоре с Юлией Скрипаль
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Двоюродная сестра рассказала о телефонном разговоре с Юлией Скрипаль 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Виктория Скрипаль рассказала о телефонном разговоре со своей двоюродной сестрой Юлией, которая пострадала от отравления в британском Солсбери в марте этого года.
Разговор, как сообщила Виктория Скрипаль РИА Новости, состоялся в начале июля. По ее словам, Юлия Скрипаль в настоящее время завершает курс лечения и ухаживает за свои отцом, бывшим сотрудником ГРУ, Сергеем Скрипалем.
После отравления Юлия Скрипаль просила сестру не выходить на связь. Виктория Скрипаль также сообщила, что ее двоюродная сестра «не считает необходимым» связываться со своими родственниками и намерена не отвечать на письма, присланные ей.
Виктории Скрипаль, весной собиравшейся навестить дядю и сестру, было отказано в получении визы в посольстве Великобритании в РФ. Она сообщила, что собирается обратиться за повторной визой в британскую дипломатическую миссию на следующей неделе.
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