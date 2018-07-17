Двоюродная сестра рассказала о телефонном разговоре с Юлией Скрипаль

Виктория Скрипаль рассказала о телефонном разговоре со своей двоюродной сестрой Юлией , которая пострадала от отравления в британском Солсбери в марте этого года.

Сергеем Скрипалем. Разговор, как сообщила Виктория Скрипаль РИА Новости , состоялся в начале июля. По ее словам, Юлия Скрипаль в настоящее время завершает курс лечения и ухаживает за свои отцом, бывшим сотрудником ГРУ

После отравления Юлия Скрипаль просила сестру не выходить на связь. Виктория Скрипаль также сообщила, что ее двоюродная сестра «не считает необходимым» связываться со своими родственниками и намерена не отвечать на письма, присланные ей.