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Сенаторам рекомендовали разработать проект о приравнивании медработника школы к сотруднику медучреждений
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Сенаторам рекомендовали разработать проект о приравнивании медработника школы к сотруднику медучреждений 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Палате молодых законодателей и комитетам верхней палаты парламента предложили разработать законопроект о приравнивании медицинского работника в детских садах и общеобразовательных организациях к медработнику медицинских организаций для досрочного назначения страховой пенсии. Такое предложение содержится в проекте резолюции, подготовленной к круглому столу в Совете Федерации.
«Палате молодых законодателей при Совете Федерации совместно с комитетами Совета Федерации инициировать внесение изменений закона «О страховых пенсиях» с целью приравнивание медицинских работников в дошкольных и общеобразовательных организациях к медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в медицинских организациях, что дало бы право первым на досрочное назначение страховой пенсии», — сообщается в тексте проекта резолюции.
Кроме того участники круглого стола рекомендуют членам палаты молодых законодателей и сенаторам до 1 октября 2018 г. провести мониторинг доступности медпомощи детям в детских садах и общеобразовательных организациях, в частности, определить в разрезе каждого учреждения наличие или отсутствие закрепленных или штатных медицинских работников, которые фактически исполняют свои обязанности.
Также министерству здравоохранения РФ рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования на закупку мобильных диагностическим комплексов, оснащенных, в том числе стоматологическими установками, для проведения профилактических осмотров школьников в сельской местности.
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