Представитель дома Романовых рассказал о желающих быть их потомками

С. - ПЕТЕРБУРГ , 17 июл — РИА Новости . Множество людей, выдающих себя за потомков царской семьи Романовых, по-прежнему обращаются в Объединение членов рода Романовых, сообщила журналистам внучка великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны Ольга Романова

"Желающих быть потомками Романовых много, не могу назвать их по имени. Особенно во время событий вроде годовщины убийства царской семьи, они просто выскакивают на поверхность", — сказала Романова.

В свою очередь представитель Объединения членов рода Романовых в России Иван Арцишевский сказал, что до сих пор многие псевдопотомки выходят «из класса Анастасий, появляются потомки царевичей». Некоторые объявляют себя внебрачными детьми и внуками Николая Второго из сибирских деревень. «Их так много, что про всех можно издать книгу», — добавил он.

"Официальная позиция Романовых заключается в том, что в Екатеринбурге были расстреляны все члены царской семьи. Потомков у Николая II нет", — заявил Арцишевский.