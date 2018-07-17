Кабмин предложил ратифицировать соглашение по сотрудничеству с Польшей

Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в Москве 29 декабря 2017 года.

"Программа приграничного сотрудничества «Россия-Польша» на период 2014-2020 годов (далее — Программа) направлена на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов Калининградской области и Поморского, Варминско-Мазурского и Подляского воеводств Польши . Для Российской Федерации данный формат реализации приграничного сотрудничества является эффективным инструментом решения вопросов экономического и социального развития приграничных субъектов, а также дополнительным источником финансирования региональных инициатив", — говорится в пояснительной записке.

Соглашением определяются размеры финансовых взносов сторон, порядок перечисления средств и условия приостановления сторонами платежей. Также определены основы налогового и таможенного регулирования, согласно которому применяется режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в соответствии с законодательством каждой из стран.

Кроме того, документом устанавливается порядок раскрытия информации и передачи персональных данных участвующих в программе физических лиц в базы данных органов управления программой и по обоснованному требованию — в контрольные органы ЕС . Также устанавливается процедура возмещения необоснованных или нецелевым образом израсходованных программных средств.

"Предварительная оценка проектных предложений Калининградской области позволяет сделать вывод о том, что финансовое участие Российской Федерации в Программе будет способствовать достижению целей Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года", — говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.