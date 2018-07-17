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Кабмин предложил ратифицировать соглашение по сотрудничеству с Польшей
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Кабмин предложил ратифицировать соглашение по сотрудничеству с Польшей 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша» на период 2014-2020 годов.
Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в Москве 29 декабря 2017 года.
"Программа приграничного сотрудничества «Россия-Польша» на период 2014-2020 годов (далее — Программа) направлена на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов Калининградской области и Поморского, Варминско-Мазурского и Подляского воеводств Польши. Для Российской Федерации данный формат реализации приграничного сотрудничества является эффективным инструментом решения вопросов экономического и социального развития приграничных субъектов, а также дополнительным источником финансирования региональных инициатив", — говорится в пояснительной записке.
Соглашением определяются размеры финансовых взносов сторон, порядок перечисления средств и условия приостановления сторонами платежей. Также определены основы налогового и таможенного регулирования, согласно которому применяется режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в соответствии с законодательством каждой из стран.
Кроме того, документом устанавливается порядок раскрытия информации и передачи персональных данных участвующих в программе физических лиц в базы данных органов управления программой и по обоснованному требованию — в контрольные органы ЕС. Также устанавливается процедура возмещения необоснованных или нецелевым образом израсходованных программных средств.
"Предварительная оценка проектных предложений Калининградской области позволяет сделать вывод о том, что финансовое участие Российской Федерации в Программе будет способствовать достижению целей Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года", — говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.
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