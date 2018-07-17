В этом году должно завершиться строительство храма на Вешняковской

Глава управы Сергей Махов сообщил жителям района, что было построено на территории Вешняков за последние несколько лет.

В частности, в Вешняках появился физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Он находится по адресу: ул. Реутовская, д. 3. Там ежедневно занимается примерно двести человек.

Те, у кого есть домашние животные, могут пользоваться услугами ветеринарной клиники «Станция по борьбе с болезнями животных ВАО г. Москвы », она была построена по адресу: ул. Старый Гай, д. 10 стр. 1.

Также в нашем районе был возведён жилой многоквартирный дом по адресу: ул. Вешняковская, д. 25, корп. 1, он рассчитан на 117 квартир.

Глава управы добавил, что непосредственно в этом году был введён в эксплуатацию храм Введения во храм Пресвятой Богородицы, расположенный на ул. Кетчерская, д. 2А и построенный в рамках столичной программы «200 Храмов».. Его приход составляет порядка 200 человек, а в праздничные дни комплекс принимает около 2000 прихожан.

По словам Сергея Махова, в скором времени планируется завершить строительство храмового комплекса по адресу: ул. Вешняковская, д. 16. Ориентировочный срок его ввода в эксплуатацию — третий квартал 2018 года.

Источник фото