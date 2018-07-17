Ещё
В этом году должно завершиться строительство храма на Вешняковской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В этом году должно завершиться строительство храма на Вешняковской 

Управа района Вешняки 55 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
Глава управы Сергей Махов сообщил жителям района, что было построено на территории Вешняков за последние несколько лет.
В частности, в Вешняках появился физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Он находится по адресу: ул. Реутовская, д. 3. Там ежедневно занимается примерно двести человек.
Те, у кого есть домашние животные, могут пользоваться услугами ветеринарной клиники «Станция по борьбе с болезнями животных ВАО г. Москвы», она была построена по адресу: ул. Старый Гай, д. 10 стр. 1.
Также в нашем районе был возведён жилой многоквартирный дом по адресу: ул. Вешняковская, д. 25, корп. 1, он рассчитан на 117 квартир.
Глава управы добавил, что непосредственно в этом году был введён в эксплуатацию храм Введения во храм Пресвятой Богородицы, расположенный на ул. Кетчерская, д. 2А и построенный в рамках столичной программы «200 Храмов».. Его приход составляет порядка 200 человек, а в праздничные дни комплекс принимает около 2000 прихожан.
По словам Сергея Махова, в скором времени планируется завершить строительство храмового комплекса по адресу: ул. Вешняковская, д. 16. Ориентировочный срок его ввода в эксплуатацию — третий квартал 2018 года.
Источник фото
Управа района Вешняки: последние новости
День дружбы в Вешняках отметят теннисным турниром На Красном Казанце заменили фонарь Вешняковцы побывали в Экошколе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде157
Тест: Выжили бы вы в царской России?36
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа28
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17353
Из высотки МГУ выбросился аспирант
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение