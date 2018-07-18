Соловейчик: российские дзюдоисты поборются за медали командного турнира Олимпиады в Токио

В 2017 году Международный олимпийский комитет включил смешанные командные соревнования по дзюдо в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В команду по регламенту войдут шесть человек от страны — три мужчины (73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и три женщины (57 кг, 70 кг и свыше 70 кг), плюс по одному спортсмену в каждой весовой категории в качестве запасных.

На турнире в Екатеринбурге сборная России стала обладателем бронзовой медали, в матчевой встрече за бронзу команда со счетом 4:0 выиграла у азербайджанских дзюдоистов

"Изначально итоговый расклад соревнований никто не мог понять, поскольку это новый формат, — рассказал Соловейчик. — Да, мы знаем лидеров, но в таком турнире мы наших спортсменов пока не видели. Для многих федераций этот старт стал проверкой тех, кто может выступить в Токио, но на Играх в состав команды попадут те, кто выступит в индивидуальном турнире. Я уверен, что российские дзюдоисты поборются за командную медаль в Токио".

"У России в дзюдо все веса конкурентоспособны, причем даже в женском дзюдо, которое долгое время отставало от мужского по уровню мастерства, — отметил глава EJU. — На Олимпиаде мы увидим лучших из лучших, золото Игр — их основная цель. Когда нам недостает медалей на чемпионатах Европы и мира, мы помним о главной задаче".