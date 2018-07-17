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В регионе есть проблемы с мясным производством
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В регионе есть проблемы с мясным производством 

ТВ-МИГ 52 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото itd1.mycdn.me  Специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили серьезные нарушения на предприятиях региона, занимающихся изготовлением мясных полуфабрикатов и мясо-колбасных изделий.
На сайте ведомства отмечается, что на ряде предприятий нет постоянной уборки и мойки производственных цехов, есть проблемы с соблюдением санитарных требований, в помещениях есть выбоины и трещины.
На участке упаковки продуктов не исключена возможность пересечения потоков полуфабриката и готовой упакованной продукции. Ревизоры обнаружили, что на контейнерах с отходами отсутствует маркировка, а дезинфекционный барьер для мойки колес автотранспорта при въезде и выезде с территории предприятий не обеспечивает полную обработку колес дезраствором.
Какие предприятия и чью продукцию стоит покупать во Владимире с особым вниманием, в ведомстве не уточнили. Известно, что проверки были плановыми, так что все юридические лица знали о визите специалистов. На сайте ведомства также сообщается, что все виновные лица наказаны и привлечены к ответственности. Они заплатят штрафы размером в 200 тысяч рублей.
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