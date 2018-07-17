В регионе есть проблемы с мясным производством

Фото itd1.mycdn.me Специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили серьезные нарушения на предприятиях региона, занимающихся изготовлением мясных полуфабрикатов и мясо-колбасных изделий.

На сайте ведомства отмечается, что на ряде предприятий нет постоянной уборки и мойки производственных цехов, есть проблемы с соблюдением санитарных требований, в помещениях есть выбоины и трещины.

На участке упаковки продуктов не исключена возможность пересечения потоков полуфабриката и готовой упакованной продукции. Ревизоры обнаружили, что на контейнерах с отходами отсутствует маркировка, а дезинфекционный барьер для мойки колес автотранспорта при въезде и выезде с территории предприятий не обеспечивает полную обработку колес дезраствором.