В центре «Мои документы» на Бутырской расширился список услуг

Жители Савеловского теперь могут подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, в центре госуслуг района по адресу Бутырская ул., д. 17а. Об этом рассказали в пресс-службе центров госуслуг Москвы

— Для получения услуги необходимы паспорт, уведомление, а также при наличии — копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — пояснил представитель пресс-службы.

Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях.

Центр госуслуг Савеловского района работает с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (мю)