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В центре «Мои документы» на Бутырской расширился список услуг
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В центре «Мои документы» на Бутырской расширился список услуг 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Жители Савеловского теперь могут подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, в центре госуслуг района по адресу Бутырская ул., д. 17а. Об этом рассказали в пресс-службе центров госуслуг Москвы.
— Для получения услуги необходимы паспорт, уведомление, а также при наличии — копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — пояснил представитель пресс-службы.
Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях.
Центр госуслуг Савеловского района работает с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (мю)
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