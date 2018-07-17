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В КПРФ раскритиковали сомнения вокруг вопроса о подлинности останков царской семьи
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В КПРФ раскритиковали сомнения вокруг вопроса о подлинности останков царской семьи 

Газета.Ru 53 минуты назад
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин раскритиковал ажиотаж, поднявшийся в последние дни вокруг вопроса о подлинности останков царской семьи, передает НСН.
"По останкам я делал несколько депутатских запросов. Не потому что мне интересно, действительно ли это останки царской семьи, а потому что вокруг этого нагнетается нездоровая обстановка.
Давайте раскапывать могилу Петра I, могилу Екатерины, могилы других наших царей и разыскивать были ли они отравлены ядами или что-то другое. Я считаю, что сегодня есть другие дела", — подчеркнул Рашкин.
Напомним, ранее Следственный комитет провёл экспертизу предполагаемых останков царской семьи, найденных в урочище Поросенков Лог. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, останки действительно принадлежат семье последнего русского императора.
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