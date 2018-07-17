В КПРФ раскритиковали сомнения вокруг вопроса о подлинности останков царской семьи

"По останкам я делал несколько депутатских запросов. Не потому что мне интересно, действительно ли это останки царской семьи, а потому что вокруг этого нагнетается нездоровая обстановка.

Давайте раскапывать могилу Петра I, могилу Екатерины, могилы других наших царей и разыскивать были ли они отравлены ядами или что-то другое. Я считаю, что сегодня есть другие дела", — подчеркнул Рашкин.